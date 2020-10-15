В Прохладненском районе строят храм

В станице Солдатской Прохладненского района продолжается строительство храма в честь Архистратига Михаила. Сейчас прихожане проводят службу и другие религиозные обряды в приспособленном для этого помещении. Старая церковь, которую сейчас возрождают на том же месте, была сожжена в 30-ые годы прошлого столетия.

Построить церковь – это и значит показать свое отношение к молитве, к богослужению, к восприятию мира, считает один из плотников Анатолий Ткачев. С каждым уложенным кирпичом он повторяет, она будет лучше и краше прежней. Возведение Михайловского храма начали на месте, где в 30-х годах прошлого века был разрушен действующий. С самого начала возведения этого божьего дома каждый селянин помогал, как мог. Так и создается приход, общими усилиями, говорит настоятель сельского храма Евгений Молдованов.

Жители Солдатской давно нуждаются в собственном храме, говорит настоятель. Не все в силу возраста, здоровья, занятости могут отправиться в паломничество, поехать в соседнюю станицу или райцентр, чтобы побывать на богослужении. Здесь надеются, с открытием церкви, и прихожан станет больше.

Храм – это не только духовный, но и культурный, и просветительский центр, – отмечают священнослужители, – дополнительная возможность общения и единения людей. В проекте строительства объекта также реконструкция прилегающей к нему территории. Тем более станица уверенно входит в федеральные программы по обустройству сельских территорий. Здесь намерены создать современную парковую зону. Михайловский храм войдет в единый архитектурный ансамбль культовых сооружений Нальчикского благочиния. Новые церкви также строятся в селении Пролетарское и городе Баксане.