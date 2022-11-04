В Прохладненском районе прошел международный культурный фестиваль ко Дню народного единства

День народного единства широко отметили в Прохладненском районе. Руководство муниципалитета организовало международный культурный фестиваль, в котором приняли участие творческие коллективы нашей республики и Ставрополья.
За кулисами – легкое волнение: артисты готовятся к выходу на сцену. Оттачивают движения, чтобы все прошло безукоризненно. В честь Дня народного единства в Прохладном организовали фестиваль “Дружба народов”.
Зрители были довольны с первых же минут после начала: их вниманию представили яркие костюмы, задорные танцы и, конечно, всеми любимые песни.
Вот уже пять лет фестиваль, который организует администрация Прохладного, собирает друзей. Это песенные и хореографические коллективы, солисты. В нынешнем году участников 25 – из Кабардино-Балкарии и со Ставрополья. Праздник в честь Дня народного единства собрал в концертной программе разных возрастов и национальностей.
Всем участникам фестиваля в завершение вручили подарки на память. А зрители наградили каждого артиста самым драгоценным – улыбками и аплодисментами.
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