В Прохладненском районе организовали необычную выставку

Выставка продукции, изготовленной в учреждениях управления ФСИН России, развернулась на площадке четвертой исправительной колонии в селе Советском. Ознакомиться с ней приехали члены правительства, представители муниципалитетов и различных учреждений. Легкая промышленность, дерево- и металлообработка, строительные материалы, товары народного потребления, продовольствие… На этой выставке представлено многое.
Вице-премьер Марат Хубиев очень заинтересованно отнесся к увиденному, расспрашивал временно исполняющего обязанности начальника УФСИН Михаила Ковалева и его заместителя Аслана Абазова о деталях организации труда в исправительных учреждениях, о том, что дает в конечном итоге осужденным трудовой процесс, только ли возмещение нанесенного ущерба…
В структуре УФСИН четыре учреждения, где осужденные производят продукцию, приносящую доход. Столь полезным делом заняты 670 человек. Еще 170 готовы приступить к работе. Создание новых рабочих мест, и как следствие, увеличение вывода заключенных на оплачиваемые работы, повышение объема производимой продукции –все эти требования заложены в Концепции развития уголовно-исполнительной системы. И они здесь выполняются неплохо
Осужденные изготавливают мебель, оконные и дверные блоки, декоративные решетки, контейнеры, скамейки, стройматериалы, швейные изделия. Из-за невысоких затрат на производство цены ниже аналогов, представленных на рынке.
Гости осмотрели производственную часть женской колонии: здесь изготавливается швейная продукция. Марат Хубиев ознакомился с жилищно-бытовыми условиями и пообщался с осужденными, которые в свободное от смены время занимались рукоделием. Многие из них в обычной жизни- швеи, пекари, продавцы, дизайнеры, парикмахеры, волею судьбы оказавшись здесь, не опустили руки. Кто-то нашел себе работу по специальности, кому-то пришлось переучиваться. К слову, в центрах трудовой адаптации обучают двум десяткам профессий.
И все так же не оставляют идею открыть в республике торговый дом, где были бы представлены изделия, которые создают в учреждениях пенитенциарной системы.
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