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В Прохладненском районе наркополицейскими изъято более 430 грамм марихуанны

В Прохладненском районе наркополицейскими изъято более 430 грамм марихуанны

29.10.2022 | 18:31
26 октября 2022 г. наркополицейские республиканского МВД при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» в с. Заречное в ходе санкционированного обследования домовладения 39-летнего ранее судимого местного жителя обнаружили три полимерных пакета с веществом растительного происхождения, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике. Экспертиза показала, что изъятым является наркотическое вещество «марихуана» массой 432, 4 гр. Мужчина пояснил, что собрал верхушечные части дикоростущей конопли для личного потребления, без цели сбыта. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
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