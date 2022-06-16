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В Прохладненском районе наращивают объемы промышленного производства льна

В Прохладненском районе наращивают объемы промышленного производства льна

16.06.2022 | 16:15
200-гектарное поле льна-кудряша в селе Дальнем. Руководитель агрофирмы Али Джуртубаев рассказывает, как пришли на предприятии к тому, чтобы выделить участок под новую для здешних мест культуру. В нынешнем году почти все республиканские посевы льна-кудряша – а это свыше пяти тысяч гектаров – находятся в Прохладненском районе. Местные природно-климатические условия благоприятны для этой культуры. Лен-кудряш – растение низкорослое – максимум 30 см. На каждом – до 80 коробочек. После цветения нельзя пропустить оптимальный срок уборки. Рано собрать значит недополучить урожай. Опоздаешь - и потеряешь семена, ведь созревшие коробочки очень легко трескаются. Из собранных маслосемян в дальнейшем получают растительное масло и ценный концентрированный корм для животных после отжима. Коробочки содержат до 47% масла. Оно широко применяется в лакокрасочной, кожевенной и мыловаренной промышленности, для приготовления линолеума и клеенки. Кроме того, его используют в медицине. Лен-кудряш занимает пятую часть площадей, отданных в республике под технические культуры, говорят в министерстве сельского хозяйства. По данным ведомства, ежегодно все больше земледельцев обращают внимание на эту культуру. И со временем регион способен стать надежным поставщиком льняного сырья на российский рынок.  
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