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В Прохладненском районе капитально ремонтируются три школы

В Прохладненском районе капитально ремонтируются три школы

13.05.2023 | 13:40
В школе Благовещенки рабочие разобрали старое кровельное покрытие и подготовили все, чтобы создать новую крышу, когда позволит погода. Также в план капитального ремонта входит обновление фасада, реконструкция всех внутренних помещений, замена инженерных коммуникаций, электромонтажные, штукатурные, облицовочные и малярные работы. Новшество последних лет при реализации нацпроекта «Образование»: учеников, педагогов и родителей приглашают обсудить дизайнерские решения в ходе ремонта. Так сделали и в Благовещенке. В образовательном учреждении могут получать знания до 320 ребят, и для них по программе модернизации школьных систем образования планируют создать все условия. В этом году Благовещенская школа отмечает 60-летний юбилей, и капитальное обновление здания станет отличным подарком ко дню рождения. Завершить ремонтные работы и сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре.   https://t.me/vestikbr
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