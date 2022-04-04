В Прохладненском районе идет ремонт двух участков автомобильной трассы регионального значения

Рамета Хабилова доставляет почту жителям Псыншоко уже 17 лет. Она и сама здесь родилась. Самое главное – принести письма вовремя, говорит почтальон. А ухабистая дорога к этому никак не располагала. Это главная улица – практически центр села. Здесь находятся основные социальные объекты – школа, почта, амбулатория, здание местной администрации. Сейчас подрядчики создают основание под тротуары и устанавливают бордюры вдоль дороги «Баксан-Карагач», ведущей к селу Псыншоко. Это больше двух километров. Подготовку полотна к ремонту специалисты начали в первых числах марта. На участке используют пять единиц техники. Подрядчикам также предстоит создать остановочные комплексы, установить дорожные знаки и сделать разметку. Аналогичные работы идут и в Алтуде. Здесь обновят больше четырех километров региональной трассы. Все работы в Прохладненском районе подрядчики должны завершить до конца июля. В целом по профильному нацпроекту в этом году в Кабардино-Балкарии планируют отремонтировать около ста километров региональных дорог.