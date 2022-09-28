“Технология моды” и “Поварское дело” … В Прохладненском многопрофильном колледже обновили две мастерские. С их работой ознакомился министр просвещения и науки Анзор Езаов.
Колледжу больше 50 лет. За эти годы он подготовил свыше 15 тысяч квалифицированных кадров. Сейчас здесь учатся студенты почти со всей республики – 650 человек. Новые мастерские отремонтировали по федеральной программе “Молодые профессионалы”. Это часть нацпроекта “Образование”.
В помещениях обновили полы, покрасили стены, заменили инженерные коммуникации… Закупили современное оборудование. Для студентов по направлению “Технология моды” приобрели раскройные столы, швейные машины, оверлоки, гладильные доски, манекены.
Для занятий по поварскому делу установили кухонное оборудование. Студенты уже успели на нем поработать. Печи, плиты, миксеры, фритюрницы, шкафы шоковой заморозки… Здесь ребята также будут оттачивать свои навыки перед олимпиадами и конкурсами профмастерства.
На обновленных площадках планируют проводить выпускные экзамены, а также дни открытых дверей для школьников.
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