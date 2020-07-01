В прохладненском колхозе им Петровых приступили к первой жатве





Труженики колхоза имени Петровых Прохладненского района Кабардино-Балкарии собрали первые тонны урожая. В этом году в хозяйстве впервые отвели посевные площади под новую для здешних мест культуру – рыжик масличный. Возделывают его в сотрудничестве со специалистами крымского НИИ сельского хозяйства – климатические условия подходящие. В России выращивать рыжики – в три раза дешевле, чем, к примеру, подсолнечник или рапс, разъясняет главный агроном колхоза имени Петровых хозяйства Людмила Гусева. Масло из него востребовано на мировом рынке – с одного гектара можно получить до 400 килограммов. К тому же грибы ценят как сырье для биотоплива, в пищевой, химической промышленности и животноводстве.

«Мы первый раз начали выращивать в этом году озимый рыжик. Засухоустойчивая культура, очень мелкий, трудно поддается уборке. Всего у нас полей озимого рыжика 524 гектара. Из них более 300 гектаров выбито. Осталось 180 гектаров», — отметила Людмила Гусева.

Весенние заморозки рыжик выдержал, а вот перед градом большей частью не устоял. Аграрии отмечают: если в целом опыт окажется удачным, посеют и яровую культуру, чтобы получать два урожая в год.

На другом колхозном участке убирают ячмень. Он тоже пострадал от града – полторы тысячи гектаров. Урожая ждали – 30 центнеров с одного га. Сейчас выходит по 10 га на круг. Июньским градом выбиты гороховые поля, а также экспериментальный участок льна-долгунца. И еще одна новая кормовая культура – фацелия – тоже не успела себя проявить на полях. В сложившихся условиях нужно как можно быстрее собрать весь оставшийся урожай.

Земледельцы трудятся днем и ночью. Тщательно следят за парком техники, чтобы в период уборки, когда каждая минута на счету, машины работали без сбоев. Ведь во время жатвы любая поломка – это серьезные финансовые потери. Со дня на день начнется обмолот озимой пшеницы. Одновременно заготавливают солому, а высвободившуюся почву обрабатывают под сев озимых следующего года.