В программе международного фестиваля «Южная сцена» – не только театральные постановки, но и многочисленные мастер-классы. — 2019.11.18

Один из них – по актерскому мастерству – прошел сегодня в Государственном концертном зале Нальчика.
Провела его доцент кафедры режиссуры ГИТИСа Екатерина Гранитова-Лавровская. На открытое занятие пришли как опытные актеры, так и студенты. Именно молодежь в большей степени участвовала в практической части лекции. Под руководством мастера, артисты выполняли различные упражнения, в том числе на развитие внимания, свободы движения. Такие техники помогают исполнителям органично существовать на сцене во время спектакля, подчеркнула режиссер. Она также отметила важность обмена опытом между представителями разных регионов.

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