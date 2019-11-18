В программе международного фестиваля «Южная сцена» – не только театральные постановки, но и многочисленные мастер-классы. — 2019.11.18

Один из них – по актерскому мастерству – прошел сегодня в Государственном концертном зале Нальчика.

Провела его доцент кафедры режиссуры ГИТИСа Екатерина Гранитова-Лавровская. На открытое занятие пришли как опытные актеры, так и студенты. Именно молодежь в большей степени участвовала в практической части лекции. Под руководством мастера, артисты выполняли различные упражнения, в том числе на развитие внимания, свободы движения. Такие техники помогают исполнителям органично существовать на сцене во время спектакля, подчеркнула режиссер. Она также отметила важность обмена опытом между представителями разных регионов.