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В продажу поступят билеты из Нальчика в Сочи по специальным бюджетным ценам

В продажу поступят билеты из Нальчика в Сочи по специальным бюджетным ценам

03.11.2022 | 09:54
Авиамаршрут из Нальчика попал в число бюджетных... Росавиация утвердила список получателей дотаций в новом году по программе субсидирования региональных перевозок. На ее реализацию направят девять миллиардов рублей. Программа начнет действовать прямо с первого января. В целом в продажу поступит больше четырех миллионов авиабилетов по специальным бюджетным ценам. Речь идет о перелетах по 300 направлениям, в том числе из столицы Кабардино-Балкарии. В перечень попал рейс компанией «Ютейр» по маршруту «Нальчик-Сочи» на самолетах типа «Боинг»… Когда государство субсидирует перелеты, билеты будут стоить в два-три раза дешевле. Но не для всех. Льготным тарифом могут воспользоваться россияне младше 23 лет, пенсионеры, инвалиды первой группы и дети-инвалиды с сопровождающими. В этой же категории – члены многодетных семей. Добавим, что в этом году воспользоваться авиарейсом «Нальчик-Сочи» можно дважды в неделю, количество парных полетов на год – больше 80-ти.   https://t.me/vestikbr    
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