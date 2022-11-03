В продажу поступят билеты из Нальчика в Сочи по специальным бюджетным ценам

Авиамаршрут из Нальчика попал в число бюджетных... Росавиация утвердила список получателей дотаций в новом году по программе субсидирования региональных перевозок.
На ее реализацию направят девять миллиардов рублей. Программа начнет действовать прямо с первого января. В целом в продажу поступит больше четырех миллионов авиабилетов по специальным бюджетным ценам. Речь идет о перелетах по 300 направлениям, в том числе из столицы Кабардино-Балкарии.
В перечень попал рейс компанией «Ютейр» по маршруту «Нальчик-Сочи» на самолетах типа «Боинг»… Когда государство субсидирует перелеты, билеты будут стоить в два-три раза дешевле. Но не для всех. Льготным тарифом могут воспользоваться россияне младше 23 лет, пенсионеры, инвалиды первой группы и дети-инвалиды с сопровождающими. В этой же категории – члены многодетных семей.
Добавим, что в этом году воспользоваться авиарейсом «Нальчик-Сочи» можно дважды в неделю, количество парных полетов на год – больше 80-ти.
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