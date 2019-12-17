В прямом эфире ведущие и журналисты региональных ГТРК будут рассказывать о важных событиях округа.

Напомню, официальный запуск интернет-ресурса «Кавказ 24» состоялся 5 декабря 2019 года. 24 часа 7 дней в неделю ведется рассказ о жизни огромного, уникального мира Кавказа. Это документальное кино, общественно-политические и экономические программы, ток-шоу на актуальные темы, интервью и трансляции радиоэфира. В преддверии 75-летия Великой Победы – фильмы о подвиге всех народов Кавказа. Канал доступен непосредственно на сайте kavkaz24.tv и в открытых бесплатных пакетах вещания «Ростелекома». Сейчас развивается сотрудничество с кабельными сетями и провайдерами региона: «Зеленая точка», «Билайн», «МТС», видеосервисом «Яндекс.Эфир». У канала универсальная лицензия на телевещание по всей стране. С сегодняшнего дня в прямом эфире на «Кавказе 24» стартуют выпуски новостей.