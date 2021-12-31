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В прививочных пунктах республики продолжают иммунизацию жителей от ковида
В прививочных пунктах республики продолжают иммунизацию жителей от ковида
31.12.2021
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11:42
Сейчас сюда обращаются в основном на ревакцинацию. В первой нальчикской поликлинике повторно процедуру проходят и сами сотрудники медучреждения.