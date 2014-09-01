В притоки Терека на территории КБР выпустили более 300 тысяч особей каспийского лосося





Больше 300 тысяч особей каспийского лосося выпустили в притоки Терека на территории Кабардино-Балкарии, сообщили в окружном управлении Росрыболовства. Рыба кумжа, или каспийский лосось, входит в Красную книгу. Она может достигать веса 20-ти килограммов и живет до двух десятилетий… Саму акцию провели, чтобы пополнить биоресурсы в местах, где работают строители электростанций на реках. Это инициатива компании «Русгидро», которая таким образом возмещает ущерб природе от эксплуатации каскада Нижне-Черекских ГЭС. В ближайшее время намерены выпустить еще 200 тысяч форелей. К концу года цифра составит 900 тысяч особей рыбы ценных пород.