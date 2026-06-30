Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Прималкинском по нацпроекту «Молодежь и дети» продолжают капремонт школы

В Прималкинском по нацпроекту «Молодежь и дети» продолжают капремонт школы

30.06.2026 | 14:00
Завершили демонтаж старых покрытий, заменили окна и обновили инженерные коммуникации. В селе Прималкинское продолжают капитально ремонтировать среднюю общеобразовательную школу. Работы ведут в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Школа состоит из двух корпусов. Один возвели больше шестидесяти лет назад, другой – в конце восьмидесятых. Модернизации здесь не было с момента постройки. Приступить к работам смогли только сейчас – после того, как на другом участке открыли новое здание и перевели туда старшеклассников. Нагрузка на старые корпуса снизилась, и весной этого года начался капитальный ремонт. После завершения работ в этих стенах разместится начальная школа. Сейчас внутри ведут черновую отделку: делают бетонную стяжку полов и готовят дверные проемы. Кроме того, по периметру установят современное ограждение взамен устаревших плит. Сдать объект планируют к концу декабря. Всего по нацпроекту в Прохладненском районе в этом году капитально отремонтируют пять учреждений образования. Работы, помимо Прималкинского, охватят школы в Алтуде, Лесном, Малакановском и Псыншоко.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных