В Прималкинском по нацпроекту «Молодежь и дети» продолжают капремонт школы

Завершили демонтаж старых покрытий, заменили окна и обновили инженерные коммуникации. В селе Прималкинское продолжают капитально ремонтировать среднюю общеобразовательную школу. Работы ведут в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Школа состоит из двух корпусов. Один возвели больше шестидесяти лет назад, другой – в конце восьмидесятых. Модернизации здесь не было с момента постройки. Приступить к работам смогли только сейчас – после того, как на другом участке открыли новое здание и перевели туда старшеклассников. Нагрузка на старые корпуса снизилась, и весной этого года начался капитальный ремонт.
После завершения работ в этих стенах разместится начальная школа. Сейчас внутри ведут черновую отделку: делают бетонную стяжку полов и готовят дверные проемы. Кроме того, по периметру установят современное ограждение взамен устаревших плит.
Сдать объект планируют к концу декабря. Всего по нацпроекту в Прохладненском районе в этом году капитально отремонтируют пять учреждений образования. Работы, помимо Прималкинского, охватят школы в Алтуде, Лесном, Малакановском и Псыншоко.
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