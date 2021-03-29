В Приэльбрусье завершилась всероссийская научно-практическая конференция





Ученые и практики пришли к выводу: важен не столько рост показателей и обеспечение сиюминутной прибыли, сколько безубыточная работа предприятия на протяжении всего периода, который зафиксирован в лицензии по разработке недр. Участники конференции подчеркнули, что Тырныаузское месторождение вольфрама и молибдена находится в природоохранной зоне, и это требует особо взвешенных технологических решений. Напомню, что инвестиции в проект по запуску горно-обогатительного комбината в Эльбрусском районе оцениваются примерно в 20 миллиардов рублей. Приступить к строительству намерены уже в следующем году. Действовать предполагают в трех направлениях: подземная добыча, обогащение руды и гидрометаллургия.