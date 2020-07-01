В Приэльбрусье стартовало «Эльбрусское кольцо»

В эти минуты в Приэльбрусье на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» проходит торжественное открытие Всероссийского этапа конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2020». Церемония началась с парада команд-участников в

сопровождении военного оркестра и Почетного караула. Бойцов

поприветствовали представители Управления физической

подготовки и спорта ВС РФ, которые являются организаторами конкурса.

За победу борются военнослужащие от Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота,Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Воздушно-десантных войск и войск.

Состязания продлятся до 5 августа 2020 г. в рамках армейских

Международных игр «АрМИ-2020». Данный вид соревнований проводится уже в шестой раз.