В Приэльбрусье прошла очередная экологическая акция «Чистая Гора»





На склонах Эльбруса прошла очередная экологическая акция «Чистая гора-2021», организованная акционерным обществом «Курорты Северного Кавказа» при содействии министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии. В очередной раз волонтеры прошли маршрутами, по которым каждое лето идут тысячи туристов и альпинистов. Уборка охватила территорию от поляны Азау до ледников Гара-Баши. Традиционно «генеральную уборку» высшей горы Европы посвящают завершению альпинистского сезона. В прошлом году в акции участвовало более трехсот человек. Тогда было собрано, представьте себе-около 50 тонн мусора! «В этот раз должно быть намного меньше»-надеются организаторы субботника. География участников акции «Чистая гора» расширяется с каждым годом: Москва, Санкт-Петербург, Юг и Центр России и даже Сибирь. Участники акции работали под наблюдением служб спасения. В целом десант добровольцев составил около 400 человек. Активную гражданскую позицию проявили и жители Кабардино-Балкарии.