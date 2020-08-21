В Приэльбрусье пройдет международный этап конкурса «Эльбрусское кольцо-2020»

С 23 августа по 5 сентября 2020 года на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» Минобороны России пройдет конкурс на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2020». Состязания пройдут в рамках армейских международных игр «Арми-2020». В соревнованиях примут участие команды Вооруженных Сил России и Узбекистана. В ходе первых двух дней соревнований военнослужащие продемонстрируют мастерство в горной местности, в индивидуальном лазанье и лазанье в связках на скалодроме высотой 20 м. Всего в соревнованиях будет задействовано более 50 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности. Данный вид соревнований имеет военно-прикладную направленность, сообщает Пресс-служба Южного военного округа.

Торжественное открытие международного этапа конкурса состоится 23 августа в п.Терскол.