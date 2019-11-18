В Приэльбрусье начаты работы по обследованию горно-капитальных выработок. — 2019.11.18

Проводятся они в рамках реализации проекта возобновления добычи на Тырныаузском вольфрамомолибденовом месторождении. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли КБР.

Исследование проводит специализированная научно-внедренческая компания. По его итогам будет выполнен один из этапов проектирования, который позволит принять техническое решение о целесообразности дальнейшего использования каждой конкретной выработки. На основании проверки также станут принимать меры, необходимые для ремонта, реконструкции и дальнейшей эксплуатации рудника. Работы планируется провести в течение полутора-двух месяцев.