Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Приэльбрусье завершился фестиваль «Скалы России. Эльбрус – 2026»

В Приэльбрусье завершился фестиваль «Скалы России. Эльбрус – 2026»

15.06.2026 | 15:10
В Приэльбрусье завершился фестиваль «Скалы России. Эльбрус – 2026». В этом году он собрал 600 спортсменов, любителей активного отдыха и поклонников гор из 47 регионов страны и соседних государств. Площадкой для соревнований стали скалы Баксанского ущелья. В этом году организаторы оборудовали здесь 170 новых трасс. В течение нескольких дней участники состязались в трех дисциплинах. Первая – боулдеринг – прохождение серии коротких, технически сложных трасс. Вторая – лазание на трудность и третья – мультипитчи. Так называют скальные маршруты, разбитые на несколько вертикальных отрезков. Здесь же провели этап Кубка России по альпинизму в дисциплине «класс-скальный», открытый женский кубок на мультипитчах и учебные модули для начинающих альпинистов. Гостей ждала и расширенная культурно-развлекательная программа.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных