В Приэльбрусье завершился фестиваль «Скалы России. Эльбрус – 2026». В этом году он собрал 600 спортсменов, любителей активного отдыха и поклонников гор из 47 регионов страны и соседних государств.
Площадкой для соревнований стали скалы Баксанского ущелья. В этом году организаторы оборудовали здесь 170 новых трасс. В течение нескольких дней участники состязались в трех дисциплинах. Первая – боулдеринг – прохождение серии коротких, технически сложных трасс. Вторая – лазание на трудность и третья – мультипитчи.
Так называют скальные маршруты, разбитые на несколько вертикальных отрезков. Здесь же провели этап Кубка России по альпинизму в дисциплине «класс-скальный», открытый женский кубок на мультипитчах и учебные модули для начинающих альпинистов. Гостей ждала и расширенная культурно-развлекательная программа.
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