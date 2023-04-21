В Приэльбрусье завершается молодежный форум «Мы – патриоты России!»

Звучит гимн страны. Участники межрегионального слета «Мы – патриоты России!» держат в руках государственные флаги. Кадеты, юнармейцы, матросы из разных уголков Юга страны собрались в Приэльбрусье… База КБГУ уже в четвертый раз принимает молодежный форум.
В этом году его посвятили 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной и 80-летию освобождения Кабардино-Балкарии от фашистских захватчиков. Организовало форум региональное представительство Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил России.
В слете участвуют команды из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского края и Крыма. В течение трех дней они займутся строевой подготовкой, пройдут военно-спортивные эстафеты, посостязаются в многоборье. Участники встречаются уже не первый раз и отмечают, что слет «Мы – патриоты России!» очень важен для них.
Гостей Кабардино-Балкарии познакомят с самыми удивительными местами республики: организуют экскурсию к термальным источникам, покажут родовые башни Верхней Балкарии и, конечно, отвезут на высочайшую точку Европы Эльбрус. Торжественное закрытие слета «Мы – патриоты России!» состоится сегодня вечером.
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