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В Приэльбрусье завершается молодежный форум «Мы – патриоты России!»

В Приэльбрусье завершается молодежный форум «Мы – патриоты России!»

21.04.2023 | 17:32
Звучит гимн страны. Участники межрегионального слета «Мы – патриоты России!» держат в руках государственные флаги. Кадеты, юнармейцы, матросы из разных уголков Юга страны собрались в Приэльбрусье… База КБГУ уже в четвертый раз принимает молодежный форум. В этом году его посвятили 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной и 80-летию освобождения Кабардино-Балкарии от фашистских захватчиков. Организовало форум региональное представительство Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил России. В слете участвуют команды из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского края и Крыма. В течение трех дней они займутся строевой подготовкой, пройдут военно-спортивные эстафеты, посостязаются в многоборье. Участники встречаются уже не первый раз и отмечают, что слет «Мы – патриоты России!» очень важен для них. Гостей Кабардино-Балкарии познакомят с самыми удивительными местами республики: организуют экскурсию к термальным источникам, покажут родовые башни Верхней Балкарии и, конечно, отвезут на высочайшую точку Европы Эльбрус. Торжественное закрытие слета «Мы – патриоты России!» состоится сегодня вечером.     https://t.me/vestikbr  
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