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В Приэльбрусье забронировали почти все номера на новогодние каникулы

В Приэльбрусье забронировали почти все номера на новогодние каникулы

22.11.2022 | 15:53
Почти все гостиничные номера в Приэльбрусье на предстоящие новогодние праздники уже забронированы. Об этом сообщили в компании “Кавказ.РФ”. Сейчас активно продают размещение уже в феврале-марте. На сегодня номерной фонд курорта “Эльбрус” - примерно семь тысяч мест. На минувших выходных здесь стартовал горнолыжный сезон. Ожидается, что к высочайшей вершине Европы за этот период приедут 700 тысяч туристов. В прошлом году было 400 тысяч посетителей. Сегодня на курорте в распоряжении отдыхающих 17 километров трасс и три канатные дороги гондольного типа, а зона катания является самой высокогорной в России.   https://t.me/vestikbr
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