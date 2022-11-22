В Приэльбрусье забронировали почти все номера на новогодние каникулы

Почти все гостиничные номера в Приэльбрусье на предстоящие новогодние праздники уже забронированы. Об этом сообщили в компании “Кавказ.РФ”.
Сейчас активно продают размещение уже в феврале-марте. На сегодня номерной фонд курорта “Эльбрус” - примерно семь тысяч мест. На минувших выходных здесь стартовал горнолыжный сезон.
Ожидается, что к высочайшей вершине Европы за этот период приедут 700 тысяч туристов. В прошлом году было 400 тысяч посетителей. Сегодня на курорте в распоряжении отдыхающих 17 километров трасс и три канатные дороги гондольного типа, а зона катания является самой высокогорной в России.
https://t.me/vestikbr