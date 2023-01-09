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В Приэльбрусье увеличился поток туристов

В Приэльбрусье увеличился поток туристов

09.01.2023 | 22:11
Горные курорты Северного Кавказа приняли в новогодние каникулы больше 100 тысяч гостей. Об этом сегодня заявили в компании Кавказ.РФ. Турпоток увеличился несмотря на аномально бесснежные декабрь и начало января. С 1-го по 8-е в Приэльбрусье отдохнули почти на 10% больше гостей по сравнению с первой неделей 2022-го. Нехватку снега частично перекрыли за счет систем искусственного оснежения. В компании отмечают, что и дальше будут оборудовать ими новые трассы курорта “Эльбрус”. Максимальная загрузка гостиниц и баз отдыха пришлась на период со 2-го по 5-ое января, в день Кабардино-Балкария принимала больше 5 тысяч туристов. Избежать очередей в кассы на канатках удалось благодаря использованию карты “Мир” в качестве ски-пасса и QR-кодов для туристического подъема. А новая перехватывающая парковка и объездная дорога избавили от пробок на поляне Азау в самые горячие дни, подчеркивают в Кавказ.РФ.   https://t.me/vestikbr
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