В Приэльбрусье увеличился поток туристов

Горные курорты Северного Кавказа приняли в новогодние каникулы больше 100 тысяч гостей. Об этом сегодня заявили в компании Кавказ.РФ.
Турпоток увеличился несмотря на аномально бесснежные декабрь и начало января. С 1-го по 8-е в Приэльбрусье отдохнули почти на 10% больше гостей по сравнению с первой неделей 2022-го.
Нехватку снега частично перекрыли за счет систем искусственного оснежения. В компании отмечают, что и дальше будут оборудовать ими новые трассы курорта “Эльбрус”.
Максимальная загрузка гостиниц и баз отдыха пришлась на период со 2-го по 5-ое января, в день Кабардино-Балкария принимала больше 5 тысяч туристов. Избежать очередей в кассы на канатках удалось благодаря использованию карты “Мир” в качестве ски-пасса и QR-кодов для туристического подъема.
А новая перехватывающая парковка и объездная дорога избавили от пробок на поляне Азау в самые горячие дни, подчеркивают в Кавказ.РФ.
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