В Приэльбрусье усиливают культуру безопасности

Туристам вновь напомнили о правилах безопасности… Профилактическую акцию в Приэльбрусье провели сотрудники МЧС и полиции. Главная цель – напомнить тем, кто планирует восхождение, что горы не прощают легкомыслия. Специалисты встретились с туристическими группами и гидами. Им подробно объяснили, как правильно подготовиться к маршруту, какие меры предосторожности критически важны на склонах. Ни в коем случае нельзя пренебрегать регистрацией маршрута, подчеркнули спасатели, это позволяет оперативно реагировать в случае любой нештатной ситуации.
Особый акцент сделали на том, что поход без официального уведомления и движение по неученым тропам – прямая угроза жизни. Представители экстренных служб напомнили: перед выходом необходимо оценить погоду, риски и препятствия, а также правильно подобрать снаряжение и экипировку. Сотрудники посетили и пункты проката альпинистского снаряжения – там также провели разъяснительные беседы. Всем участникам акции вручили памятки с полезной информацией на русском и английском языках.
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