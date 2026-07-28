Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Приэльбрусье усиливают культуру безопасности

В Приэльбрусье усиливают культуру безопасности

28.07.2026 | 14:10
Туристам вновь напомнили о правилах безопасности… Профилактическую акцию в Приэльбрусье провели сотрудники МЧС и полиции. Главная цель – напомнить тем, кто планирует восхождение, что горы не прощают легкомыслия. Специалисты встретились с туристическими группами и гидами. Им подробно объяснили, как правильно подготовиться к маршруту, какие меры предосторожности критически важны на склонах. Ни в коем случае нельзя пренебрегать регистрацией маршрута, подчеркнули спасатели, это позволяет оперативно реагировать в случае любой нештатной ситуации. Особый акцент сделали на том, что поход без официального уведомления и движение по неученым тропам – прямая угроза жизни. Представители экстренных служб напомнили: перед выходом необходимо оценить погоду, риски и препятствия, а также правильно подобрать снаряжение и экипировку. Сотрудники посетили и пункты проката альпинистского снаряжения – там также провели разъяснительные беседы. Всем участникам акции вручили памятки с полезной информацией на русском и английском языках.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных