В Приэльбрусье стартовал всероссийский проект “Университетские смены”

“Университетские смены”… В рамках всероссийского проекта под таким названием в Эльбрусский комплекс Кабардино-Балкарского госуниверситета заехала первая группа школьников из ЛНР. В рамках образовательной программы запланированы различные курсы, занятия спортом и экскурсии. Приэльбрусье, база КБГУ… Сюда прибыла группа школьников из Луганской народной республики. Походные сумки, рюкзаки, в руках документы. Регистрация, обязательный тест на ковид, и только после ребят расселят по комнатам. Настрой самый позитивный. Способствуют тому располагающая обстановка и завораживающая природа. Приятных эмоций ждут и взрослые. Ребят сопровождают восемь преподавателей луганских школ. “Завесу тайны” приоткрыли позже – на официальной встрече. Сперва гостям показали, какими возможностями располагает Кабардино-Балкарский госуниверситет, а после сообщили, что ждет луганских школьников в рамках всероссийского проекта, в котором участвуют больше 40 вузов. Программа пребывания рассчитана на 10 дней. В ней есть обучающие курсы на 30 с лишним часов – по истории и культуре России. Здесь же мастер-классы по техническим и художественным дисциплинам. В ежедневном расписании – пятиразовое питание и занятия спортом. Гостям обязательно расскажут о традициях и обычаях народов Кабардино-Балкарии. Впереди у жителей Луганской народной республики – новые открытия, впечатления и знакомства. А также отдых в местах удивительной красоты. Следующая “Университетская смена” откроется в КБГУ в 20 числах августа. Ждут еще примерно сто подростков из Донбасса.