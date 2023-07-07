В Приэльбрусье стартовал всероссийский фестиваль скалолазания

Назвали его «Болдермания. Джан-Туган 2023».
Боулдеринг – это одно из направлений скалолазания. Спортсменам нужно преодолеть короткие трассы до шести метров высотой. При этом страховка не предусмотрена – только маты, лежащие на земле.
Больше 300 трасс разной сложности наметили для участников фестиваля. А состязаются они в пяти категориях – «Спортсмены», «Фитнес», «Новички», «Студенты» и «Ветераны 45+». Всего атдлетов больше ста, и приехали они из разных уголков России.
Именно профессиональная федерация и проводит фестиваль в Приэльбрусье. Продлится он до девятого июля. Для победителей уже приготовили призы.
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