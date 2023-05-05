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В Приэльбрусье стартовал Международный фестиваль горных экстремальных видов спорта

В Приэльбрусье стартовал Международный фестиваль горных экстремальных видов спорта

05.05.2023 | 18:43
Высотный бег считают одним из самых сложных видов спорта. Во время состязаний атлеты испытывают колоссальные нагрузки. Но цели – дойти до финиша – достигают. Из года в год Red Fox Elbrus Race собирает в Кабардино-Балкарии самых сильных скайраннеров страны и мира. На этот раз заявки подали две сотни участников из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также из всех регионов России. В этом году ввели новую дисциплину – ски-альпинизм. Лучших в индивидуальной гонке определили четвертого мая. Этот «Вертикальный километр» - самый высокогорный в Европе: стартуют участники на высоте 2,5 тысячи метров. В судейской бригаде – лучшие в своем деле: мастера спорта, судьи всероссийской категории, работавшие в том числе на крупных международных турнирах. На этот вид состязаний заявки подали больше полутора сотен человек. Спустя 43 минуты от начала первыми к финишу пришли неоднократные победители соревнований в дисциплине «Вертикальный километр» Виталий Чернов и Елена Кравченко. На трассе было много спортсменов-любителей. И люди с ограничениями по здоровью. Не впервые невероятную силу воли демонстрирует на фестивале житель Ставрополья Вадим Луценко. За 14 лет, что Эльбрус встречает участников фестиваля, уровень организации вырос в разы, отмечают организаторы. Горнолыжный курорт развивает и инфраструктуру, и сервис. Завтра участники отдохнут и наберутся сил для следующих испытаний: седьмого мая здесь состоится скоростное восхождение на западную вершину Эльбруса. На победу уже претендуют сто человек.   https://t.me/vestikbr
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