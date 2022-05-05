В Приэльбрусье стартовал международный фестиваль горных экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race

В Приэльбрусье начался международный фестиваль горных экстремальных видов спорта. В этом году Red Fox Elbrus Race – уже 13-й по счету. Сегодня участники прошли так называемый «вертикальный километр». Эти соревнования – один из этапов чемпионата России по скайраннингу, который входит в программу фестиваля. Заявки на участие подали больше полутора сотен спортсменов и любителей из десятков регионов нашей страны, а также из Киргизии и Монголии. Стартовали они в семь утра с поляны Азау. Задача – преодолеть на скорость тысячу метров вверх. Снег и ветер не помешали показать хорошие результаты. Среди мужчин победу одержал действующий обладатель мирового рекорда в «вертикальном километре», чемпион России по скайраннингу Виталий Чернов. Он прошел дистанцию за 46 минут 8 секунд. Лидер среди женщин – рекордсменка мира Елена Кравченко. Ее результат – 52 минуты 3 секунды. «Вертикальный километр» участники называют разминкой перед главным состязанием – скоростным забегом на Эльбрус. Он состоится в ближайшую субботу.