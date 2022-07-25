В Приэльбрусье состоялся международный автопробег по местам боевой славы

“Дороги славы – наша история” - патриотическая акция под таким названием прошла в минувшие выходные в Приэльбрусье. Авторы проекта – студенты Ростовского госуниверситета путей сообщения.
Реализуют идею уже шестой год. На этот раз решили провести международный автопробег по местам боевой славы. Активисты посещают территории, где шли бои за Кавказ во время Великой Отечественной.
В составе делегации – больше 30 человек, среди них жители Беларуси, Сербии, Донецкой и Луганской народных республик. В Терсколе участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику “Героям обороны Приэльбрусья”.
Добавим, что маршрут автопробега проходит по регионам Северо-Кавказского и Южного округов.
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