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В Приэльбрусье состоялся фестиваль бардовской песни

В Приэльбрусье состоялся фестиваль бардовской песни

03.04.2023 | 16:42
Четверть века звучат средь седых вершин бардовские песни в исполнении участников клуба «ЧЕГЕТиЯ». Возник он случайно: туристы стали регулярно собираться и отдыхать вместе. Днем они катались со склонов, а вечерами играли на гитарах у костра... Постепенно клуб объединил жителей из разных уголков страны. На сегодня активных членов «Чегетии» - больше 600, а в самом начале не было и 30. Для многих из этих людей Приэльбрусье стало вторым домом... «ЧЕГЕТиЯ» сегодня – это клуб активистов, которые путешествуют со своими песнями, флагами и хорошим настроением. Они собираются каждый месяц в Москве, а фестиваль «Приэльбрусье» - это главное событие года. Днем на склонах Эльбруса проходит карнавал: лыжники стараются удивить своим внешним видом. Здесь можно увидеть и вождя индейского племени, и пиратов, и фараона, а также разнообразных сказочных персонажей. За самый оригинальный костюм вручают ценные призы, но главная цель – костюмированный спуск на лыжах и сноубордах со станции «Мир» до «Кругозора». Участие в фестивале забыть невозможно. Вот уже четверть века.   https://t.me/vestikbr
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