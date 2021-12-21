В Приэльбрусье сошли две лавины

Первая сошла в понедельник на поляне Чегет. Очевидцы сняли произошедшее на видео и выложили в социальные сети. По информации МЧС, никто не пострадал. Вторую наблюдали сегодня ночью в районе Терскола. Обошлось без разрушений, однако под снежной массой оказался автомобиль. Из-за сложных погодных условий всем отдыхающим в горах спасатели рекомендуют воздержаться от пеших прогулок и ограничить передвижение на автомобилях. Канатные дороги сегодня закрыты, сообщает сайт курорта. В Эльбрусском районе действует «режим повышенной готовности».