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В Приэльбрусье сегодня заработали канатные дороги

В Приэльбрусье сегодня заработали канатные дороги

07.03.2023 | 12:12
Пока только на участке “Азау – Кругозор – Мир”. Об этом сообщили в пресс-службе компании “Кавказ.РФ”. Подъемники возобновили работу в полдень. Установленные на горе вебкамеры показывают, что здесь солнечно и ясно. Снегопад прекратился. Напомним, что с минувшей субботы из-за непогоды курорт был закрыт. Представители компании подчеркивают, что ездить можно только на разрешенных трассах, начиная со станции “Мир”. Фрирайд категорически запрещен. Тем временем Эльбрусский противолавинный отряд принудительно спускает снежные массы. Туристы отмечают, что зрелище это завораживающее и устрашающее одновременно.   https://t.me/vestikbr
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