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В Приэльбрусье прошли праздничные гуляния в честь Дня защитника Отечества

В Приэльбрусье прошли праздничные гуляния в честь Дня защитника Отечества

23.02.2023 | 22:59
Ярморочную площадь на поляне Азау превратили в спортивную арену. Здесь развернулась нешуточная борьба между отдыхающими. Девушки перетягивали канат, мужчины поднимали гири, а самые ловкие и меткие стреляли по мишеням из лука. Полевую кухню помогли развернуть представители МЧС и Минтуризма республики. За горячими кашей и чаем выстроилась очередь. Самых маленьких отдыхающих развлекали аниматоры. Выступлению фокусника не помешал даже снег, которым его буквально занесло. Чаще всего на курорте звучали поздравления с Днем защитника Отчества. Адресовали их не только мужчинам, которые приехали отдыхать. Особая признательность и поддержка тем, кто сейчас стоит на страже Родины, в том числе участвует в специальной военной операции. На курорте запустили канатные дороги, открыли все трассы для катания. В течение нескольких дней они не работали из-за непогоды. В Приэльбрусье сегодня шел снег, на Азау было ветрено, температура доходила до -10-ти, но отдыху туристов это не мешало.   https://t.me/vestikbr
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