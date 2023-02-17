В Приэльбрусье пройдет фестиваль горных экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race

Международный фестиваль горных экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race пройдет в Приэльбрусье с 3 по 8 мая. Об этом сообщили в Кавказ.РФ.
В этом году у фестиваля юбилей – 15-лет. Турнир соберет не только профессионалов, но и любителей от 18 лет и выше. Свои силы они будут пробовать в ски-альпинизме и скайраннинге.
Запланированы два международных старта: индивидуальная гонка по ски-альпинизму и скоростное восхождение на вершину Эльбруса с поляны Азау. Вертикальный километр в этот раз пройдет в статусе Всероссийских соревнований.
Бороться за новые рекорды и высокие результаты намерены сильнейшие спортсмены страны. Один из несомненных лидеров – девятикратная чемпионка России по скайраннингу Елена Кравченко. Участвовать решил и лучший скайраннер страны 21-22-го годов Виталий Чернов.
Фестиваль организуют при поддержке Федерации альпинизма России, МЧС и правительства Кабардино-Балкарии.
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