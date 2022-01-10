В Приэльбрусье произошел пожар

Накануне ночью в Приэльбрусье на поляне Азау произошел пожар. Погибших и пострадавших нет, но инфраструктуре канатных дорог причинен ущерб. Возгорание случилось в половине второго. В МЧС поступила информация, что огонь вспыхнул в ангаре, где находятся кабинки канатной дороги. Выяснилось, что полыхала внутренняя отделка помещения. В ангаре, где случился пожар, хранились запасные кабины и те, которые уже не использовали, поэтому происшествие на работу подъемников не повлияло. Курорт «Эльбрус» сообщил, что канатные дороги и трассы находятся в штатном состоянии. Однако при тушении пострадал информационный офис, потому сегодня временно недоступно оформление возвратов и льготных билетов.