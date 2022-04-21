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В Приэльбрусье проходят учебно-тренировочные сборы Ассоциации горных гидов России

В Приэльбрусье проходят учебно-тренировочные сборы Ассоциации горных гидов России

21.04.2022 | 15:56
В Приэльбрусье проходят учебно-тренировочные сборы Ассоциации горных гидов России. В Кабардино-Балкарию приехали более 30 специалистов со всей страны. Сейчас на склонах Эльбруса 6 групп, все на разных маршрутах. Переговоры по рации – обязательное требование. Связываются каждые два часа, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Курсанты учебно-тренировочных сборов готовятся водить группы на лыжах и сноубордах на неподготовленных склонах. Первым делом учатся, как оказывать помощь пострадавшему. Отрабатывают и случаи, когда конструкции для транспортировки приходится делать из подручных средств. Здесь главное – все сделать в максимально короткие сроки. На горе погода меняется ежеминутно, нужно быть готовым к любым ситуациям. Потому особое внимание – наличию снаряжения. В Приэльбрусье гиды уже больше двух недель. Говорят, место проведения сборов выбрано не случайно: рельеф максимально подходит для подготовки. Ежедневно на склонах отрабатывают различные ситуации. Внести коррективы и вовремя сориентироваться, тем самым максимально обеспечить безопасность группы, которую ведешь по маршруту. Это одна из главных задач, которую ставят перед собой гиды. Заниматься на склонах они будут до конца апреля. Подтверждать свои знания курсанты будут на экзаменах в начале мая. После успешной сдачи им еще год нужно работать стажерами гидов, набираться опыта. Затем снова пройти более сложный курс подготовки. И только после они смогут водить группы самостоятельно.
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