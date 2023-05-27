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В Приэльбрусье проходит первый Северо-Кавказский молодежный форум

В Приэльбрусье проходит первый Северо-Кавказский молодежный форум

27.05.2023 | 12:15
В форуме «Преемственность поколений: связь между прошлым, настоящим и будущим» участвуют около ста человек. Приехали они из разных субъектов Северного Кавказа. В своих регионах эти молодые люди трудятся в министерствах, ведомствах, муниципалитетах и состоят в профорганизациях работников госучреждений. По этой линии они и прибыли на форум. Организовали встречу Кабардино-Балкарский комитет профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания, республиканское министерство по делам молодежи и администрация Эльбрусского района. Один из участников форума – Денис Марков. Он входит в состав Молодежного совета управления Федеральной налоговой службы Ставропольского края. В Кабардино-Балкарии – чтобы получить новый опыт и поделиться своим. В программе – обучающие лекции, творческие конкурсы и советы от экспертов. Говорили, в частности, о финансовой поддержке НКО, охране труда, а также о личной и профессиональной эффективности. Обсудили вопросы молодежной политики и развития профсоюзного молодежного движения. Все встречи проходят в Приэльбрусье в учебно-научном комплексе КБГУ. Завершится молодежный форум в ближайшее воскресенье.   https://t.me/vestikbr
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