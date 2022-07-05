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В Приэльбрусье проходит международная научная конференция “Микитаевские чтения”

В Приэльбрусье проходит международная научная конференция “Микитаевские чтения”

05.07.2022 | 23:49
Конференция охватывает широкий круг вопросов, касающихся производства новых полимеров и композиционных материалов на их основе. Авиация, космос, медицина, автомобилестроение, строительство и другие важные отрасли... Где только они не применяются. Замена металла на полимеры - новая эпоха в человеческом развитии, отмечают ученые. Сейчас в России эта сфера занимает полпроцента от всего профильного производства. Именно такие форумы, обмен опытом помогают в продвижении. В конференции участвуют представители консорциумов, с которыми КБГУ имеет договор о сотрудничестве. В эти дни запланировано несколько “круглых столов” с партнерами университета, планируется подписать новые соглашения о взаимодействии в области разработки полимеров. Не могли в этот день обойти и основателя школы полимерной науки в Советском Союзе, известного советского и российского ученого Абдулаха Микитаева. Он основал в КБГУ одну из ведущих научных школ в области высокомолекулярных соединений, подготовил более 30 докторов наук и свыше 130 кандидатов. Также к началу этой конференции опубликован русскоязычный сборник материалов. По результатам форума будет издан и опубликован англоязычный, избранные статьи оформят отдельно в одном из престижных научных журналов. Продлятся микитаевские чтения по 8 июля.   https://t.me/vestikbr
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