В Приэльбрусье отметят зимние праздники

Кавказские курорты под управлением Минэкономразвития РФ отметят главные весенние праздники, сообщает пресс-служба Кавказ.РФ. Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии в этом году присоединится к проведению известных тематических праздников. 23 февраля туристов ждет взрослая и детская анимация, а также познавательная викторина с призами. День зимних видов спорта отметят на самой высокой горе Европы 26 февраля. В его честь состоятся горнолыжные соревнования по слалому среди спортсменов региональной спортшколы. Масленицу на главной площади курорта отметят 6 марта. Там появится не только тематическая фотозона, но и традиционные масленичные аттракционы — карусель и качели, которые приводятся в движение механической силой.