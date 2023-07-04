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В Приэльбрусье открылись традиционные «Микитаевские чтения»

В Приэльбрусье открылись традиционные «Микитаевские чтения»

04.07.2023 | 22:06
Это 19 международная конференция, посвященная исследованиям в области полимерных композиционных материалов. Проводит ее Кабардино-Балкарский госуниверситет. Форум посвящают памяти выдающегося химика, заслуженного деятеля науки России Абдулаха Микитаева. В конференции этого года участвуют около 700 исследователей. Они представляют больше сотни вузов – нашей страны и других государств, среди которых Алжир, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан. Прозвучат научные доклады – их будет свыше 200. Также в программе – пленарные сессии, семинары и обсуждения. На этой же площадке заработает Полимерная школа молодых ученых. Ожидаются и выездные дискуссии, в том числе в Баксанской нейтринной обсерватории. «Микитаевские чтения» на базе КБГУ в Приэльбрусье завершатся в ближайшую субботу.   https://t.me/vestikbr
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