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В Приэльбрусье начался международный конкурс военных “Арми-2022”

В Приэльбрусье начался международный конкурс военных “Арми-2022”

15.08.2022 | 14:28
“АРМИ-2022” стартовал! С 13 по 27 августа на территориях Российской Федерации и зарубежных стран-участниц проходят 8-е Армейские международные игры. Торжественное открытие международного этапа конкурса “Эльбрусское кольцо” состоялось в эти выходные на базе центра горной подготовки “Терскол”. В Приэльбрусье в этом году приехали команды военных альпинистов девяти государств. В международном этапе конкурса на лучшее высокогорное армейское подразделение “Эльбрусское кольцо” участвуют команды из России, Китая, Индии, Руанды, Казахстана Узбекистана и Армении, Абхазии, Южной Осетии. Нашу старну Россию представляют военнослужащие Южного военного округа. Каждая группа выходит строевым шагом. Представители команд поднимают государственные флаги под гимны, исполняемые военным оркестром. Впереди у участников комплекс многодневных испытаний. В основном спецзадачи выполняются командой, каждая из которых приехала за победой. В судейской коллегии отмечают: ежегодно программу усложняют - с тем, чтобы максимально приблизить испытания к реальным условиям. За звание лучших будет соревноваться больше ста человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности. В день открытия участники “пошли на штурм” скалодрома. Военнослужащие продемонстрировали мастерство в лазанье – индивидуальном и в связках. В этом спецзадании отличились команды Узбекистана, Казахстана и России. За соревнованиями наблюдает группа девушек-военнослужащих, которые осваивают азы “Эльбрусского кольца”. После выполнения задач на искусственном рельефе и ориентирования по местности конкурсанты приступили к преодолению горной полосы препятствий. Продлятся состязания до 27 августа. https://t.me/vestikbr
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