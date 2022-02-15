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В Приэльбрусье на высоте 3500 метров проходит выставка снежных скульптур

В Приэльбрусье на высоте 3500 метров проходит выставка снежных скульптур

15.02.2022 | 22:48
Морж, кит, медведь и лиса «поселились» на Эльбрусе, на станции «Мир». Правда, не настоящие – снежные. Приглашенные из Ставрополя скульпторы трудились над ними три дня. Теперь фигуры впечатляют туристов. Такая «красота» нравится и детям, и взрослым. Практически каждый, кто здесь оказался, хочет сфотографироваться на память. За минувшие выходные зверей из снега увидели больше пяти тысяч гостей курорта. Среди них – Вадим и Юлия Литвиновы из Подмосковья. Здесь, на высоте 3500 метров, они решили отметить День всех влюбленных. Как долго медведь, морж, кит и лиса сохранятся в первозданном виде, зависит от погоды. Жители Приэльбрусья уже собираются ухаживать за ними. Не исключено, что следующей зимой скульптуры из снега появятся здесь вновь.
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