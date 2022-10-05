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В Приэльбрусье на базе КБГУ прошел всероссийский форум психологов

В Приэльбрусье на базе КБГУ прошел всероссийский форум психологов

05.10.2022 | 17:32
Двухдневная встреча в Приэльбрусье на базе КБГУ объединила около 200 российских и зарубежных ученых, преподавателей вузов и колледжей, педагогов школ, студентов. Они собрались, чтобы обсудить тему: “Психология и образование: опыт, перспективы, инновации”. Нескольким постоянным участникам форума – а он уже четвертый по счету – объявили благодарности парламента и Минпросвещения Кабардино-Балкарии… В ходе дискуссий участники подчеркнули: сегодня человеку особенно необходимо найти внутренние силы для самопонимания и саморазвития. Психология должна в этом помочь. Здесь же руководители Кабардино-Балкарского госуниверситета подписали соглашения о сотрудничестве с представителями Саратовской области – членами Общественных советов при Минобразовании и Минкульте. Стороны договорились о совместных проектах и обмене технологиями… Работа конференции продолжилась по шести направлениям, и все они были связаны с различными аспектами применения психологии в образовании. В докладах выступающие осветили такие вопросы, как подготовка учителей в непедагогических вузах, создание условий для полилингвального образования школьников, допрофессиональная педагогическая компетентность старшеклассника. По итогам конференции подготовлен электронный вариант сборника статей с присвоением ему статуса международного, ведь некоторые участники из стран СНГ подключались к работе онлайн.   https://t.me/vestikbr
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