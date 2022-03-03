В Приэльбрусье канатными дорогами с начала года воспользовались 92 тысячи туристов

В Приэльбрусье канатными дорогами с начала года воспользовались 92 тысячи любителей зимнего отдыха, сообщает региональный Минтуризм. По сравнению с прошлогодним показателем, рост – 15 процентов. Гости приезжают из разных городов. По статистике особенно курорт популярен у жителей таких мегаполисов как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург. Как отмечают в ведомстве, пиковые нагрузки пришлись на новогодние праздники, однако и февраль был достаточно активным. По предварительным данным, с января в республику приезжали на отдых 200 тысяч человек.