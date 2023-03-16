В Приэльбрусье инвесторам презентуют проекты архитектурно-стилистических решений в стиле «шале»

Для предпринимателей организуют презентацию, на которой расскажут о двух земельных участках для застройки. Первый проект рассчитан на создание четырех гостиниц, детского спуска и тюбинг-парка. Поблизости собираются построить спорткомплекс с центром скалолазания и два отеля.
Оба проекта предполагают соблюдение определенных архитектурно-стилистических решений в стиле «шале», который зародился еще в 14 веке на альпийских склонах и в буквальном смысле означает «хижина пастуха». Встречу организует компания «Кавказ.РФ», которая управляет курортом. Инвесторам обещают налоговые и административные преференции, а также бесплатное подключение к инженерной инфраструктуре.
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