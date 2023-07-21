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В Приэльбрусье готовятся к ежегодным горным забегам

В Приэльбрусье готовятся к ежегодным горным забегам

21.07.2023 | 16:16
Пройдут они с четвертого по шестое августа. Заявки уже подали больше тысячи спортсменов. Им будут доступны семь дистанций. Самая протяженная – трасса вокруг Эльбруса длиной 135 километров, при этом набор высот – больше семи с половиной тысяч метров. Участники пробегут по Баксанскому ущелью, урочищу Джилы-Су, перевалу Чаткара и по другим живописным местам. Отдельные маршруты – на Чегет и Гарабаши. А самые маленькие – в возрасте до шести лет – смогут померяться силами на поляне Азау. Для них разметили дистанцию в полкилометра. Чтобы приступить к состязаниям, нужно предварительно зарегистрироваться. Запись будет доступна на сайте проекта «Альпиндустрия Эльбрус Рэйс» до 30 июля.   https://t.me/vestikbr
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