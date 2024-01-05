В Приэльбрусье фиксируют рекорды по количеству туристов

05.01.2024 | 15:58
У поваров кафе и закусочных – ни одной свободной минуты. Посетителей много: после прогулок и катания все хотят быстрее согреться и поесть. Из-за погоды в этот день закрыли участок канатной дороги «Мир – Гарабаши» и горнолыжные трассы, которые рядом. Кататься можно было только на четырех нижних – от станции «Мир» до поляны Азау. На помощь новичкам в любой момент готовы прийти инструкторы... Спасатели курорта дежурят на всех трассах, ведь одномоментно на склонах находятся несколько тысяч человек. К тому, чтобы провести новогодние каникулы на Эльбрусе, люди готовились заранее. Между Терсколом и Азау круглые сутки открыта многоуровневая парковка – чтобы туристы не стояли в пробках и как можно скорее добирались до курорта. Вот и Дед Мороз воспользовался моментом: приехал показаться на сноуборде.   https://t.me/vestikbr
