В Приближном завершен капремонт Дома Культуры

Культурно-досуговому центру в Приближной уже полвека. За это время помещения, несмотря на ежегодный косметический ремонт, обветшали. На помощь пришел национальный проект «Культура». И сегодня капремонт завершен: строители укрепили фундамент и стены, заново создали системы водоснабжения, канализации и кондиционирования. Сейчас завозят оборудование и мебель.
В отремонтированном ДК появится новое подразделение – центр для подростков. Это стало возможным благодаря участию во всероссийском конкурсе программ социализации этой категории жителей. Назовут центр «Казачок».
Здесь собираются проводить профориентационные программы, а также предложат подросткам творческие занятия. Посетители смогут получить и психологическую поддержку… В досуговом центре работает хореографический зал, различные кружки и библиотека, которая ежегодно обслуживает до 500 жителей.
Рядом с основным корпусом – спортивный зал. Здесь проходят занятия по мини-футболу, легкой атлетике и волейболу – тренируются воспитанники спортшколы «Колос»… Капитальный ремонт единственного очага культуры позволит станичникам проводить досуг в более комфортных условиях.
Открыть культурно-досуговый центр в Приближной собираются со дня на день.
