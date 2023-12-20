В Приближном завершен капремонт Дома Культуры

20.12.2023 | 16:22
Культурно-досуговому центру в Приближной уже полвека. За это время помещения, несмотря на ежегодный косметический ремонт, обветшали. На помощь пришел национальный проект «Культура». И сегодня капремонт завершен: строители укрепили фундамент и стены, заново создали системы водоснабжения, канализации и кондиционирования. Сейчас завозят оборудование и мебель. В отремонтированном ДК появится новое подразделение – центр для подростков. Это стало возможным благодаря участию во всероссийском конкурсе программ социализации этой категории жителей. Назовут центр «Казачок». Здесь собираются проводить профориентационные программы, а также предложат подросткам творческие занятия. Посетители смогут получить и психологическую поддержку… В досуговом центре работает хореографический зал, различные кружки и библиотека, которая ежегодно обслуживает до 500 жителей. Рядом с основным корпусом – спортивный зал. Здесь проходят занятия по мини-футболу, легкой атлетике и волейболу – тренируются воспитанники спортшколы «Колос»… Капитальный ремонт единственного очага культуры позволит станичникам проводить досуг в более комфортных условиях. Открыть культурно-досуговый центр в Приближной собираются со дня на день.   https://t.me/vestikbr
