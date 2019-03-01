В преддверии сезона летних отпусков в МФЦ по улице Хуранова в Нальчике возобновили выдачу загранпаспортов нового образца — 2019.03.19





Ускоренное прохождение таможенного контроля, минимизация человеческого фактора, возможность реже менять документ при частых зарубежных поездках – это лишь часть преимуществ. Размер госпошлины при оформлении биометрического паспорта для взрослых составит 5 тысяч рублей, для детей до 14-ти — в два раза меньше. В МФЦ отмечают, что прием документов ведется ежедневно в обычном режиме работы офиса, а сканирование биометрических данных проводится прикомандированным сотрудником МВД.